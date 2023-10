Max Verstappen stijgt in Quote 500

Max Verstappen is dit jaar bezig met een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur heeft zijn derde wereldtitel al op zak en hij verbreekt vrijwel elk weekend een nieuw record. Ook op financieel gebied gaat het goed, want hij is namelijk flink gestegen in de Quote 500.

De Quote 500 is een lijst van de 500 rijkste Nederlanders en de lijst wordt opgesteld door het tijdschrift Quote. Het tijdschrift bericht vooral over het bedrijfsleven. Het is geen geheim dat Verstappen een aardig salaris verdient bij Red Bull Racing, al heeft het team nooit bekend gemaakt hoeveel Verstappen precies binnenkrijgt. De drievoudig wereldkampioen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, hij zal voorlopig dus nog wel veel blijven verdienen.

Verstappen stond vorig jaar nog op de 500ste plaats in de Quote 500. Uit de vandaag gepubliceerde cijfers blijkt dat Verstappen een flinke sprong heeft gezet, hij staat nu op de 428ste plaats met een geschat vermogen van 150 miljoen euro, vorig jaar werd zijn vermogen door Quote nog geschat op 120 miljoen euro. Ook de eigenaar van circuit Zandvoort, Bernhard van Oranje-Nassau, staat in de lijst met 125 miljoen euro. Daarmee staat hij op de 500ste plaats in de lijst.