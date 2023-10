Marko wint weddenschap door zegetocht Verstappen

Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Mexicaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander startte de race op de derde plaats, maar na één bocht reed hij al aan de leiding. Red Bull-adviseur Helmut Marko won hierdoor een weddenschap met Verstappens engineer Gianpiero Lambiase.

Verstappen verbrak in Mexico zijn eigen record voor de meeste zeges in één seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur deed dat in stijl, hij nam afstand van zijn concurrenten door goed op te letten in de eerste bocht. Verstappen duwde zijn wagen naast de Ferrari van Charles Leclerc. De Monegask kwam in een Red Bull-sandwich terecht en hij raakte Verstappens teamgenoot Sergio Perez. Verstappen zag het in zijn spiegels gebeuren en hij sloeg een flink gat.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was zeer trots op het resultaat van zijn Nederlandse coureur. Hij had er zelfs een weddenschap over afgesloten met Verstappens engineer Gianpiero Lambiase. Marko spreekt zich lachend uit bij Motorsport.com: "Max heeft eigenlijk alles goed gedaan, zijn start was een meesterwerk. Ik had een weddenschap met GP afgesloten over de vraag wie er na bocht één zou leiden. Hij heeft die weddenschap verloren! Met Max wed ik niet meer, maar met GP wel. Het was de tweede keer en ik heb voor de tweede keer gewonnen!"