Marko looft Mexicaanse fans: "Ze waren heel erg fair"

Voorafgaand het Mexicaanse raceweekend vroeg men zich af hoe de lokale fans zich zouden gedragen ten opzichte van Max Verstappen en Red Bull Racing. Achteraf gezien was deze zorg nergens voor nodig, want Verstappen kreeg gewoon applaus en respect van de Mexicanen. Red Bull-adviseur Helmut Marko bedankt de fans voor hun gedrag.

Verstappen liep in de Mexicaanse paddock rond in het gezelschap van twee bodyguards. De Nederlander had deze zelf geregeld nadat er vrees bestond over zijn veiligheid. Hij had vorig jaar in Brazilië immers een teamorder genegeerd en dat pakte negatief uit voor zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez. Sindsdien was Verstappen niet zo populair meer in Mexico, maar op zondag was daar niets van te merken.

Ook Helmut Marko werd met veel respect behandeld door de Mexicaanse fans. De Oostenrijkse teamadviseur deelt dan ook complimenten uit in gesprek met De Telegraaf: "De bezoekers waren heel fair. Max werd niet uitgejouwd, dat gebeurde een week eerder in Austin nog wel. Max is zijn hotel verder niet uit geweest, maar mij interesseerde het totaal niet. Ik ben gewoon de stad ingegaan en ik heb eerder in de week ook elders in Mexico nog een paar dagen alleen doorgebracht. We hebben geen problemen gehad. Mensen wilden juist op de foto en ze zeiden: welkom in Mexico."