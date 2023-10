Verstappen lacht om kerbdiscussie: "Ik was een soort pogostick!"

Max Verstappen won de Mexicaanse Grand Prix afgelopen weekend met een aardige voorsprong. Het leek er op dat Verstappen een vrije simpele race reed, maar toch liep niet alles op rolletjes. Verstappen kon daar na afloop wel om lachen en hij stelt dat zijn auto een soort pogostick was.

Verstappen en zijn engineer hadden het in de openingsfase van de Grand Prix meerdere malen over de kerbstones in bocht drie. De Nederlander kreeg te horen dat hij niet te hard over deze kerb moest gaan, maar hij reageerde niet bepaald enthousiast. Verstappen gaf aan dat de auto niet bepaald 'very lovely' was in de desbetreffende bocht. Later in de race was het geen issue meer, maar men vroeg zich af wat er aan de hand was.

Verstappen reed een sterke Grand Prix op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Toch bleef de discussie met zijn engineer over bocht drie wel hangen. Tijdens de persconferentie voor de top drie werd Verstappen hier dan ook naar gevraagd: "Nee, er was geen probleem. Het ging gewoon om die kerb. Ik probeerde kerb te pakken zoals de andere coureurs deden, maar ik was soms een soort pogostick. Ik probeerde daarna andere racelijnen te rijden. Mijn engineer speelde daarna voor coureur. We hebben soms dit soort discussies, soms is hij engineer en soms coureur! We wisselen gewoon van rol!"