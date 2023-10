Sergio Perez stond afgelopen weekend in het middelpunt van de aandacht. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur werd toegejuicht door zijn landgenoten, maar de druk is nog steeds zeer groot. Zijn vader blijft positief, hij stelt dan ook dat zijn zoon volgend seizoen gewoon voor Red Bull rijdt.

Het verschil tussen Perez en zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen is enorm groot. Verstappen heeft de wereldtitel al op zak terwijl Perez nog strijdt voor de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hij staat onder zware druk en in de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond over zijn toekomst. Alhoewel de kopstukken van Red Bull stellen dat Perez volgend jaar voor het team rijdt, blijven er veel geruchten rondgaan.

2024

Antonio Perez Garibay is apetrots op zijn zoon en diens huidige seizoen. Hij ontkent alle vormen van onrust binnen Red Bull en hij is enorm blij met de mensen van het team. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports spreekt Perez Garibay zich zeer enthousiast in: "Natuurlijk rijdt Checo aankomend seizoen gewoon voor het team van Red Bull! De familie Perez en de Red Bull-familie zijn gewoon één!"

Leraa

Perez Garibay is ook enorm te spreken over Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker was in de afgelopen maanden zeer kritisch over Perez, maar dat betekent niet dat de Mexicaanse familie het met hem aan de stok heeft. De vader van Sergio Perez blijft tevreden: "Checo heeft de mentaliteit van een kampioen. Checo, Max Verstappen en Red Bull zijn één familie, maar ze werken allemaal hard aan succes. Marko is voor Checo echt de beste leraar."