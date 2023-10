Horner onder de indruk: "De Daniel die we gewend zijn"

Daniel Ricciardo maakte afgelopen weekend veel indruk in Mexico. De Australische AlphaTauri-coureur kwalificeerde zich knap als vierde en na een sterke race kwam hij als zevende over de streep. Red Bull-teambaas Christian Horner was onder de indruk en hij stelt dat Ricciardo weer de oude is.

Ricciardo keerde vorig weekend in Austin terug bij AlphaTauri nadat hij in Zandvoort zijn middenhandsbeentje had gebroken. De Australiër had het moeilijk in de Verenigde Staten, maar in Mexico schitterde hij als vanouds. Ricciardo startte sterk, hield de vierde positie eventjes in handen, maar kwam mede door een lastige herstart als zevende over de lijn. Het leverde hem veel complimenten op.

Onder de indruk

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is onder de indruk van de man die in eerste instantie fungeerde als derde coureur van zijn team. In gesprek met Sky Sports spreekt Horner zich uit: "Je kan echt niet anders dan onder de indruk zijn van de prestaties van Daniel dit weekend. Zijn kwalificatie was echt buitengewoon. Hij heeft ook zijn volwassenheid en zijn ervaring laten zien, maar dat geldt ook voor zijn snelheid in de race."

Beste resultaat

AlphaTauri is bezig met een rampzalig seizoen, maar Ricciardo liet toch even het zonnetje schijnen met zijn geweldige race. Horner geeft hem een staande ovatie: "Met een Mercedes vechten in een AlphaTauri, dat was voor hen het beste resultaat van het seizoen. Als er geen code rood was geweest, dan was hij misschien op een betere positie over de lijn gekomen. Hij heeft het moeilijk gehad in de afgelopen maanden, want hij moest zich rustig houden aan de zijlijn. Dit is de Daniel die gewend zijn."