Horner steunt Perez: "Dit kan je hem niet kwalijk nemen"

Sergio Perez beleefde een rampzalige thuisrace in Mexico. De Red Bull Racing-coureur raakte in de eerste bocht de Ferrari van Charles Leclerc en toen was het feest voorbij. Perez reageerde aangeslagen en zijn teambaas Christian Horner steunt hem. Horner neemt Perez dan ook niets kwalijk.

Perez kende een zeer goede start op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Mexicaanse Red Bull-coureur koos voor de buitenkant, maar daardoor kon Charles Leclerc nergens meer heen. De Monegask zag namelijk ook dat Max Verstappen aan de andere kant reed. Leclerc raakte vervolgens Perez op diens achterwiel, de Mexicaan werd gelanceerd en eenmaal terug in de pitbox werd geconcludeerd dat er teveel schade was om door te gaan.

Jammer

Na afloop was de teleurstelling groot bij Perez. De Mexicaan werd gesteund door zijn teamgenoten en Red Bull-teambaas Christian Horner steekt hem een hart onder de riem. In gesprek met de internationale media is Horner duidelijk: "Het was ontzettend jammer dat we Checo verloren in de eerste bocht. Hij had zijn beste start van het seizoen en hij had een mooie run naar de eerste bocht, met behulp van de slipstream van drie coureurs."

Niet kwalijk nemen

Zijn goede start kreeg dus geen goed vervolg voor Perez aangezien hij daarna uitviel. Na afloop was er op sociale media veel kritiek, maar Horner wil daar niet aan meedoen: "Je kan het Checo niet kwalijk nemen dat hij de leiding probeert te pakken in zijn thuisrace. Je moet het wel een race-incident noemen, want drie auto's in één bocht werkt niet. Leclerc kon geen kant op en hij remde ook laat. Het is frustrerend voor Checo en het is zeer teleurstellende voor zijn fans."