Ricciardo hoopte op meer: "Wist dat de rode vlag ons pijn zou doen"

Daniel Ricciardo was de grote verrassing van het Mexicaanse raceweekend. De Australische AlphaTauri-coureur kende een sterke kwalificatie en hij kwam als zevende over de streep in de race. Ricciardo geeft aan dat hij trots is op zijn resultaat, maar dat er misschien wel meer in had gezeten.

Ricciardo kwalificeerde zich op zaterdag tot ieders verrassing als vierde. Bij de start hield hij die positie vast en hij werd daarna alleen ingehaald door Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De Australiër kende daarna geen sterke herstart en hij werd vervolgens ook nog ingehaald door George Russell en Lando Norris. De zevende plaats was echter een grote beloning van de teruggekeerde Ricciardo en het worstelende AlphaTauri.

Emoties

Na afloop van de race ging er veel door hem heen. Ricciardo was zeker trots, maar hij had op meer gehoopt. In gesprek met Sky Sports is hij duidelijk: "Er gaan veel emoties door mij heen, ik ben ook heel erg opgelucht. We moesten twee keer starten op deze baan. Je houdt dan even je adem in, want het is zo'n lange run naar bocht 1. De eerste keer startten we als vierde en die plek hielden we vast. Ik was blij, al helemaal omdat ik meer drag had dan de andere coureurs."

Herstart

De crash van Kevin Magnussen veroorzaakte daarna een rode vlag waarna de overgebleven coureurs nogmaals naar de grid moesten gaan. Ditmaal verliep de start van Ricciardo iets minder goed: "Toen ik die rode vlag zag wist ik dat het onze race pijn zou gaan doen. We reden vijfde en we hadden op die positie kunnen finishen. We startten toen op de hards terwijl andere auto's op de mediums stonden. Het beste scenario was dat wij één plekje zouden verliezen."