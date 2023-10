Groot fluitconcert voor Leclerc: "Ik kon er niets aan doen!"

Charles Leclerc startte de Mexicaanse Grand Prix vanaf de pole position, maar hij kon niet lang genieten van deze startplaats. De Monegaskische Ferrari-coureur raakte thuisrijder Sergio Perez en Leclerc kwam uiteindelijk als derde over de streep. Leclerc baalde en de fans trakteerden hem op een fors fluitconcert.

Leclerc belandde bij het aanremmen voor de eerste bocht in een soort Red Bull-sandwich. Aan zijn rechterkant reed Max Verstappen en aan zijn linkerkant reed Perez. Leclerc kon nergens meer heen en hij raakte de wagen van Perez, de Mexicaan vloog door de lucht en hij viel daarna uit. De teleurstelling was groot, bij zowel Perez als de fans. Leclerc kwam als derde over de streep, maar daar waren de fans niet blij mee.

Leclerc meldde zich in het Foro Sol om de podiuminterviews te doen. De Monegask werd allesbehalve hartelijk ontvangen en hij werd getrakteerd op een flink fluitconcert. Bij interviewer van dienst Jenson Button richtte hij zich direct tot de fans: "Er wordt wel heel veel gefloten. Jongens, ik kon helemaal nergens heen! Ik kwam tussen de Red Bulls in te zitten en raakte jammer genoeg de auto van Checo. Zo is het leven nou eenmaal. Ik liep schade op en helaas viel Checo daarna uit."