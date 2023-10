Hamilton zo trots als een pauw: "We pushten niet eens"

Lewis Hamilton reed in Mexico een zeer solide race. De Britse zevenvoudig wereldkampioen startte slechts op de zesde plaats, maar hij kwam als tweede over de streep. Het was reden tot een feestje en Hamilton verklaarde nog maar eens zijn liefde aan de Mexicaanse fans.

Hamilton kwam bij zowel de start als de rollende herstart zeer goed weg. In beide gevallen kon hij echter geen vuist vormen tegen Max Verstappen. Hamilton hield zijn hoofd koel en hij ging voor het best mogelijke resultaat op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De zege was onmogelijk, dus legde hij zijn focus op de tweede plaats. Hij moest zijn mediumbanden goed onder controle houden en hij slaagde in die opdracht.

Hamilton werd na afloop toegejuicht in het propvolle Foro Sol in Mexico-Stad. Hamilton dankte de fans en daarna besprak hij zijn race met interviewer van dienst Jenson Button: "Ik voelde me goed, we hoefden helemaal niet hard te pushen vandaag. Dit is een geweldig resultaat, al helemaal als je je bedenkt dat we als zesde aan de race begonnen. Ik ben echt enorm trots op het team. We hebben een aantal lastige weken achter de rug en om zo terug te keren na vorige week, is echt heel erg fijn voor ons."