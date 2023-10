Recordbreker Verstappen juicht: "De fans waren echt geweldig"

Max Verstappen kende een ijzersterke Mexicaanse Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur greep de leiding bij de start en daarna speelde hij met zijn concurrenten. Verstappen verbrak zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen en met een grote glimlach zwaaide hij naar het publiek in het Foro Sol.

Verstappen lette goed op in de eerste bocht van het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Nederlander zat aan de binnenkant van Charles Leclerc en de Monegask kon nergens meer heen. Hij raakte niet Verstappen, maar wel Sergio Perez. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen viel uit en de Nederlander moest het zelf gaan doen. Voor hem was dat geen probleem en hij won zijn recordbrekende zestiende race van het jaar.

Fans

De Mexicaanse fans gaven Verstappen daarna een staande ovatie. Verstappen juichte en hij kreeg het respect van de veel besproken fans. Verstappen sprak zich uit bij interviewer van dienst Jenson Button: "Dit was echt geweldig. Checo viel uit in de eerste ronde, maar de fans bleven zeten en ze waren echt geweldig. We zijn echt bezig met een geweldig seizoen. We begonnen op de derde plaats, maar de pace was heel erg goed."

Strategie

Verstappen en Red Bull kozen in Mexico voor een iets andere tactische keuze dan de rest van het veld. Die gok bleek de juiste te zijn en Verstappen was daar enorm tevreden mee: "We kozen voor een andere strategie dan de rest van het veld, maar door de rode vlag konden we er niet alles uithalen wat er in zat. Maar, we waren daarna alsnog heel erg sterk op de harde banden.