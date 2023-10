Rode vlag in Mexico na harde crash Magnussen

De Mexicaanse Grand Prix is na 34 rondjes stilgelegd. Een heftige crash van Kevin Magnussen in de tweede sector zorgt ervoor dat er reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de bandenstapel in de desbetreffende bocht. Magnussen stapte snel uit de auto en hij leek in orde te zijn.

Magnussen crasht zeer hard in bocht acht. De Deense Haas-coureur ging over de kerbs waarna zijn achterwielophanging af brak en hij een passagier werd. Hij knalde vol de muur in, maar hij kon de auto vrijwel direct weer verlaten. Zijn wagen vloog daarna kortstondig in de brand en de tec pro was zwaar beschadigd. Dat betekent dus dat er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de race weer te kunnen herstarten. Max Verstappen ligt op dit moment aan de leiding.