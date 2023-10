Verstappen gelooft in zege: "Niemand anders heeft dat"

Max Verstappen gaat vandaag in Mexico op jacht naar de zege. De Nederlandse drievoudig wereldkampioen start de race echter vanaf de derde plaats, al is dat om het Autodromo Hermanos Rodriguez geen groot nadeel. Verstappen barst van het zelfvertrouwen en hij ziet een reële kans op de zege.

Na een redelijk tegenvallende kwalificatie, moet Verstappen straks vanaf de derde plaats op jacht gaan naar de zege. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was in de kwalificatie net iets langzamer dan de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Het was een redelijke verrassing, want Verstappen heerste in de drie voorgaande vrije trainingen. Toch is hij relaxt en durft hij te dromen van een zoveelste zege.

Tijdens de sfeervolle build-up zwaaide Verstappen vrolijk naar de tienduizenden fans rondom het circuit. In het versierde Foro Sol sprak echter alleen Sergio Perez zich uit. Een dag eerder liet Verstappen zich uit over zijn winkansen tijdens de persconferentie voor de top drie: "Ja, ik heb veel vertrouwen. Ik heb daarnaast ook de beschikking over twee setjes van de harde banden. Niemand anders om mij heen heeft dat. Dat is dus misschien wel een voordeel voor de dag van morgen. Er kan wel een heleboel gaan gebeuren in bocht 1."