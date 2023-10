Verstappen snapt stewards niet: "Mierenneuken"

Max Verstappen start de Mexicaanse Grand Prix vandaag gewoon vanaf de derde plaats. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur leefde urenlang in onzekerheid nadat de stewards een opvallend moment in de pitlane onderzochten. Verstappen snapte er niets van en hij omschrijft het onderzoek als 'mierenneuken'.

Verstappen was niet de enige coureur die zich bij de stewards moest melden. Ook George Russell en Fernando Alonso moesten zich melden voor het ophouden van andere coureurs in de pitlane. De stewards deden urenlang onderzoek en uiteindelijk besloten ze geen straf uit te delen aan Verstappen, Russell en Alonso. De coureurs begrepen überhaupt niet waarom hun acties werden onderzocht en er was dan ook veel ergernis.

Mierenneuken

Verstappen is van mening dat het niet geven van een straf de enige juiste oplossing is. Hij is het dus eens met de conclusie van de stewards, maar hij vindt dat de stewards geen onderzoek moesten doen. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com en hij omschrijft het onderzoek als 'mierenneuken': "Ik heb niks anders gedaan dan de coureurs om mij heen. We moeten wel een gat laten vallen aan het einde van de pitlane, we kunnen dat nergens anders doen. Ik heb dat gedaan en ik snap het probleem niet.

Probleem

Verstappen is van mening dat er eigenlijk een regelwijziging moet komen om deze problemen op te lossen. De Nederlander wijst een beslissing van wedstrijdleider Niels Wittich aan als oorzaak: "Het probleem wordt natuurlijk gecreëerd door die regel met de Safety Car-lijnen. Ik denk dat iedereen er het beste mee probeert om te gaan en ik denk niet dat we opzettelijk rare dingen doen. Ik heb dat ook niet gedaan in de pitlane, dus ik vind het alleemaal maar vaag."