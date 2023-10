Alonso: ''We blijven hoopvol om punten te scoren''

Fernando Alonso is met Aston Martin steeds verder aan het wegzakken. Waar in het begin van 2023 de Spanjaard het ene en na andere podium binnen haalde, gaat het op dit moment een stuk moeizamer voor de tweevoudig wereldkampioen om aan te haken bij de kop. Ondanks P13 in de kwalificatie stapte Alonso eerlijk en vol goede moed uit de auto.



''Het was een erg lastige kwalificatiesessie vandaag en we hebben dit weekend tot nu toe niet op ons best gepresteerd'', begon de Spanjaard in een online persmemo van het team. ''We hebben een aantal verschillende dingen geprobeerd met de afstelling, maar het lijkt erop dat we gedurende de hele ronde overal snelheid verliezen.''



Alonso blikte daarna snel vooruit voor zondag en blijft strijdvaardig in jacht op punten of meer. ''De race zal voor iedereen zwaar zijn vanwege de hoge temperaturen en de drukte van verkeer op dit circuit. We blijven echter hoopvol om punten te scoren. We reden in Austin immers in de top 10, ondanks dat we vanuit de pitlane waren gestart. Het is een lange race en we zullen blijven pushen."



Het laatste podium van Alonso was in de Grand Prix van Nederland. Echter, de wedstrijd in Zandvoort zat vol plotwendingen door wisselende weersomstandigheden en Alonso profiteerde achter winnaar Max Verstappen het beste in listige omstandigheden. Sinds de race in Canada waar Alonso onder normale omstandigheden tweede werd, loopt Aston Martin steeds meer achter de feiten aan en hebben Mercedes, Ferrari en mate name McLaren een flinke inhaalslag gemaakt.