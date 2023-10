Verstappen ontvangt geen straf voor blokkeren pitlane, ook Hamilton en Russell krijgen geen straf

Uren na afloop van de kwalificatie in Mexico heeft Max Verstappen te horen gekregen wat de stewards hebben beslist over zijn mogelijk illegale actie in de pitlane. Verstappen heeft geen straf ontvangen nadat hij in Q1 voor filevorming zorgde in de pitlane.

Het was extreem druk op de baan tijdens de kwalificatie en het was dan ook van belang dat de coureurs een gaatje lieten vallen. Verstappen deed dit door heel rustig in de pitlane te rijden, hierdoor ontstond er wel een soort file achter hem. De stewards bekeken de zaak en besloten geen straf uit te delen. Ook George Russell, Fernando Alonso en Lewis Hamilton ontvangen geen straf.