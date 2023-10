Wolff verrast door Ferrari: "De banden zijn zo fragiel"

Het team van Ferrari was de grote verrassing van de Mexicaanse kwalificatie. Charles Leclerc en Carlos Sainz noteerden de twee snelste tijden en dat had niemand verwacht. Mercedes-teambaas Toto Wolff baalt als een stekker en hij stelt dat de banden voor problemen zorgen.

Het leek er voorafgaand de kwalificatie in Mexico op dat de Mercedessen de grootste uitdagers van Max Verstappen zouden worden. Ze gingen er vol voor, maar tot ieders verbazing waren Leclerc en Sainz veel sneller. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell noteerden de zesde en de achtste tijd. Russell moest zelfs een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Leclerc.

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde als een stekker van het resultaat. De Oostenrijker had op meer gehoopt, maar hij weet wel wat er aan de hand was. In gesprek met Sky Sports legde Wolff het uit: "Je ziet dat de marges enorm klein zijn. Die Ferrari's kwamen echt uit het niets. Het draait er om dat je de juiste rondjes rijdt. Als je twee of drie seconden sneller of langzamer gaat, dan ziet het er anders uit. Je kan dit gewoon niet voorspellen. De banden zijn zo fragiel en de mensen die wel het juiste punt bereiken, zijn gewoon heel erg snel."