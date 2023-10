Vasseur verklapt geheim: "Het draait vooral om de banden"

Het team van Ferrari was de grote verrassing van de kwalificatie in Mexico. Charles Leclerc en Carlos Sainz starten de race vandaag vanaf de eerste startrij, niemand had dat eigenlijk zien aankomen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft echter aan dat hij al een goed voorgevoel had.

Eigenlijk keek iedereen in Mexico maar naar één man: Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was het snelste in de drie vrije trainingen en hij kwam ook goed voor de dag in de eerste delen van de kwalificatie. Maar, in Q3 liep alles op rolletjes voor Ferrari. In de eerste run reden Leclerc en Sainz de eerste twee tijden en niemand wist daar in het vervolg van de kwalificatie nog bij in de buurt te komen.

Optimisme

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was na afloop zeer in zijn sas met het resultaat. De Fransman glimde van trots en hij sprak zich uit over het resultaat bij Sky Sports: "Gek genoeg was ik best optimistisch na afloop van de derde vrije training. Totdat we daar onze rondjes moesten afbreken, hadden we namelijk best een goede pace. Het enige was dat we niet wisten of dat het zou volhouden in de derde sector."

Banden

Vasseur deelt na afloop ook het geheim van de chef. De vrolijke Fransman is van mening dat het resultaat in de kwalificatie werd veroorzaakt door een slimme tactiek: "Het draait hier vooral om de banden. Als je te snel gaat in het begin van de ronde, dan verpest je de achterbanden. Het draait dus gewoon om de balans. Ik denk dat ons voordeel van twee nieuwe setjes de oorzaak was van het feit dat onze coureurs hun rondjes konden finetunen. Daardoor konden ze pushen in het eerste gedeelte van de ronde."