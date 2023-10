Red Bull voegt Oliver Goethe toe aan opleidingsploeg

Het Red Bull Junior Team zal er volgend jaar iets anders uit zien dan nu het geval is. Eerder werd al duidelijk dat meerdere coureurs de opleidingsploeg gaan verlaten, maar nu is er een tweede nieuwe naam bekend gemaakt. Helmut Marko bevestigt namelijk dat ook Oliver Goethe onderdeel wordt van de ploeg.

Red Bull presenteerde eerder deze maand de jonge Duitser Tim Tramnitz. De komst van Tramnitz volgt nadat meerdere andere namen bekend maakten dat ze afscheid gaan nemen van Red Bull. Onder meer Dennis Hauger, Enzo Fittipaldi en Zane Maloney vertrekken uit het Red Bull Junior Team. Er komen ook nieuwe namen bij, want naast Tramnitz zal ook Oliver Goethe de Red Bull-kleuren gaan verdedigen.

De komst van Formule 3-coureur Goethe is nog niet officieel bekend gemaakt, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft het wel bevestigd. De Oostenrijker spreekt zich uit bij F1-Insider. Daar laat hij weten blij te zijn met Tramnitz en Goethe: "We hebben ze allebei aangetrokken omdat ze veel potentie hebben laten zien in hun juniorenklassen en we denken dat ze de Formule 1 kunnen bereiken. Dat is het criteria waar we jonge coureurs op selecteren. Hun ontwikkeling zal nu laten zien hoe goed ze eigenlijk echt zijn."