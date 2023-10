Marko wil verplichte bodemplankcontrole voor top tien

De diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Austin zijn ook in Mexico nog onderwerp van gesprek. Veel mensen willen een regelwijziging zien om soortgelijke situaties te voorkomen. Red Bull-adviseur Helmut Marko pleit voor een verplichte controle voor alle auto's die in de top tien zijn gefinisht.

Uren na de finish in Austin werden Hamilton en Leclerc uit de uitslag geschrapt omdat hun auto's illegaal waren verklaard. De skids op hun bodemplank waren te ver afgesleten en dat is tegen de regels. Aangezien het een sprintweekend was mochten de teams geen aanpassingen doorvoeren na afloop van de eerste vrije training. Het sprintformat wordt dan ook aangewezen als de oorzaak van de diskwalificaties.

Complex

Er werden in Austin slechts vier auto's gecontroleerd en dat betekent dus dat er waarschijnlijk nog meer auto's niet aan de regels voldeden. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat in Mexico zijn mening horen over het onderwerp. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Om te beginnen ben ik erg blij dat de auto van Max Verstappen ook is gecheckt. Dan kan er daar in ieder geval geen onduidelijkheid over bestaan. Als je met de mensen van de FIA praat, dan kom je erachter dat deze dingen enorm complex zijn."

Top tien

Marko weet nu dat het vrijwel onmogelijk is om de checks aan de vloer binnen een paar tellen uit te voeren. Toch heeft de Oostenrijker wel een duidelijke oplossing voor ogen: "Iedere auto moet omhoog en het is bij elk team net weer iets anders, dus het is niet zo dat je snel de boel kan meten. Het kost gewoon tijd. Voor de toekomst denk ik wel dat er iets moet veranderen om het proces te versnellen. Dan kunnen we misschien wel alle auto's checken. Ik ben in ieder geval van mening dat de top tien na een race moet worden gecontroleerd."