Leclerc verwacht geen pole: "Nog veel werk te doen"

Charles Leclerc startte de Amerikaanse Grand Prix vorige week op de pole position. In Mexico wordt dat waarschijnlijk een moeilijker verhaal, want Ferrari lijkt niet snel genoeg te zijn. Leclerc zelf geeft aan dat zijn team nog een aantal stappen moet gaan zetten in Mexico-Stad.

Leclerc sloot de vrijdag in Mexico af op de derde plaats. De Monegaskische Ferrari-coureur moest 0,266 seconden toegeven op de snelste tijd van Max Verstappen. Dat was een welkome verrassing voor Ferrari, want ze worden niet gezien als één van de favorieten voor de zege in Mexico. Men was echter niet tevreden, want er moet nog zeer veel gebeuren om mee te kunnen strijden om de pole position.

Stap voorwaarts

Na afloop van de tweede vrije training liet Leclerc weten wat er nog allemaal moet gebeuren. De Monegask denkt dat Ferrari niet zo competitief is als in Austin. In gesprek met F1 TV is hij eerlijk: "We hebben nog veel werk te doen. McLaren lijkt heel erg sterk te zijn en Red Bull en Max uiteraard ook. Mercedes is op dit moment wat lastiger te lezen. Als we kijken naar onszelf, dan weten we waar we aan moeten werken. Hopelijk helpt dat ons om voor de zaterdag een stap voorwaarts te zetten."

Achterstand

Een pole position lijkt dit weekend niet tot de mogelijkheden te behoren. Leclerc beseft zich dat, maar hij geeft wel gewoon aan dat hij dit niet uit zijn hoofd heeft gezet: "Het zou echt een enorme verrassing zijn als wij hier de pole position kunnen pakken, maar zeg nooit nooit. Het is een lastig circuit en het is moeilijk om de ronde hier voor elkaar te krijgen. Voor mijn idee staan we daar dit weekend te ver achter op de concurrentie om echt voor pole te kunnen gaan."