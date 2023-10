Perez ziet nog genoeg aandachtspunten na Mexicaanse vrijdag

Sergio Perez had op een betere eerste dag in zijn thuisland gehoopt. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kende een redelijke vrijdag, maar er valt nog veel te leren. Na afloop van de tweede vrije training was hij dan ook goudeerlijk over zijn performance en over wat er nog moet gebeuren.

Perez' Red Bull-teamgenoot Max Verstappen noteerde in zowel de eerste als de tweede vrije training de snelste tijd. Perez kwam in de eerste vrije training niet verder dan de derde tijd en in de tweede vrije training moest hij genoegen nemen met de vijfde tijd. Perez werd tijdens elk rondje hartstochtelijk toegejuicht door de aanwezige fans. Dat zorgde voor veel trots, maar het resultaat moet beter.

Na afloop van de tweede vrije training gaf Perez dan ook aan dat er nog zeer veel werk te doen is. De Mexicaanse Red Bull-coureur was duidelijk in gesprek met F1 TV: "We hebben geen makkelijke dag gehad. We hebben de softs niet echt kunnen lezen over een enkele ronde. Ik had een gele vlag tijdens mijn rondje, dus ik moest het doen in mijn tweede ronde. Dat was niet zoals we het hadden willen zien. We moeten nog veel dingen zien te begrijpen. We hebben met verschillende compounds gereden om ze te begrijpen voor zondag. Over het algemeen zijn we goed."