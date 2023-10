Vader Perez wil tweede Mexicaanse Grand Prix organiseren

Dit weekend wordt in Mexico-Stad de enorm populaire Mexicaanse Grand Prix verreden. De tribunes rondom het circuit zitten propvol en thuisrijder Sergio Perez wordt als een rockster ontvangen. Als het aan zijn vader ligt komt er vanaf 2025 een tweede Grand Prix in het land bij.

Sinds 2015 staat de Mexicaanse Grand Prix weer op de kalender. De race op het Autódromo Hermanos Rodriguez trekt tienduizenden bezoekers en vooral het spectaculaire Foro Sol-stadion zorgt voor veel mooie plaatjes. Antonio Perez Garibay, de vader van Sergio Perez, wil meeprofiteren van de successen van de sport en hij werkt al geruime tijd aan de komst van een tweede race. Hij heeft zijn zinnen gezet op een race in Cancún.

2025

Cancún is een onder toeristen populaire plaats op zo'n 1600 kilometer van Mexico-Stad. Politicus Perez Garibay wil dit project op de Formule 1-kalender krijgen en in gesprek met Publimetro laat hij weten dat het bijna rond is: "De enige persoon waarmee ik hierover heb gesproken is de burgemeester van Mexico-Stad. Als iemand anders wil praten, dan zal ik dat doen. Dit moet wel volgend jaar gebeuren, want de race zal plaatsvinden van 2025 tot en met 2030. Dat zou ons een jaar geven om alles af te krijgen, de eerste fase is al begonnen."

Groen licht

Volgens de vader van Red Bull-coureur Sergio Perez zijn de plannen zo goed als rond en staat er niets in de weg om een Grand Prix te organiseren in Cancún: "Alle partijen zijn al tot een overeenkomst gekomen en we moeten eigenlijk alleen nog toestemming krijgen van de president van Mexico. We hebben het land, we hebben het geld en de investeringen en we hebben ook al groen licht van de FIA en de Formule 1."