Perez hoopt op minder chaos: "Mexicaanse fans zijn altijd heel enthousiast"

Het Mexicaanse raceweekend zorgt altijd voor een enorme hype. Vorig jaar werden de coureurs enthousiast begroet door de lokale fans, maar hierdoor werd het wel heel druk in de paddock. Voor de huidige editie zijn er maatregelen genomen en Sergio Perez is daar blij mee.

De paddock in Mexico was vorig jaar overvol. Veel enthousiaste fans volgden de coureurs om een handtekening of een selfie te scoren. Het werd voor de coureurs lastig om zich van de teamonderkomens naar de pitlane te bewegen. De organisatie heeft voor dit jaar maatregelen genomen, zo is er ook een campagne opgezet om voor meer respect voor de coureurs te vragen. Dit heeft vanzelfsprekend ook te maken met de situatie omtrent Max Verstappen.

Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez rijdt dit weekend een thuisrace. Hij is blij dat de organisatie maatregelen heeft genomen en hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ik denk dat we ze wel moeten waarderen, de Mexicaanse fans zijn altijd enorm enthousiast. Maar op hetzelfde moment moeten we er ook voor zorgen dat de coureurs zich op een comfortabele manier kunnen bewegen in de paddock. Ik wil dat iedereen een geweldige tijd heeft in mijn land en ik denk dat het vorig jaar te ver ging. Hopelijk gaat het dit jaar beter, maar dit is wel de beste ontvangst die je in de wereld kan krijgen."