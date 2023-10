Verstappen weet oorzaak remproblemen nog steeds niet

Max Verstappen won vorige week in Austin de Amerikaanse Grand Prix, maar dat ging niet op een makkelijke manier. Hij kampte de gehele race met remproblemen en dat zorgde voor veel frustratie. In Mexico laat Verstappen weten dat Red Bull nog niet weet waardoor de remproblemen werden veroorzaakt.

Verstappen moest vorige week in Austin een inhaalrace rijden nadat hij over de track limits was gegaan in de kwalificatie. Hij slaagde in zijn missie, maar het ging niet helemaal op de manier waarop hij het had gehoopt. Hij worstelde met zijn remmen en dat liet hij luid en duidelijk aan zijn team weten. Zijn engineer kreeg het te horen van Verstappen, de Nederlander reageerde woedend op de momenten dat zijn team tegen hem sprak terwijl hij in een remzone reed.

Verstappen weet niet wat er aan de hand was. Ook in Mexico kan hij nog geen duidelijkheid geven over de zaak. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur sprak zich uit tegenover de internationale media: "Nee, we weten de oorzaak nog niet. We moeten de remmen nog terugsturen naar de fabriek. Het was niet goed, want ze deden met dezelfde input niet wat ze normaal wel horen te doen. Wat dat betekende voor de rondetijden weet ik niet, maar je bent daardoor gewoon minder constant. Het zorgt er ook voor dat je niet op een normale manier je banden kan managen."