Hamilton steunt Perez: "Hij krijgt geen hulp van Red Bull"

Alle schijnwerpers zijn dit weekend in Mexico gericht op Sergio Perez. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur rijdt zijn thuisrace in een seizoen waarin hij het ontzettend lastig heeft. Lewis Hamilton steunt hem, hij stelt dat Red Bull hem niet helpt tijdens deze lastige periode.

Perez staat nog wel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar hij blijft wel ver achter op zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander heeft de wereldtitel al op zak terwijl Perez nog lang niet zeker is van zijn positie. Na zijn zege in Azerbeidzjan ging het steeds slechter met Perez en belandde hij in een stevige vormdip. Hij kreeg veel kritiek, ook vanuit zijn werkgever Red Bull Racing.

Moeilijke omgeving

Mercedes-coureur Lewis Hamilton vindt dat niet kunnen. In Mexico reageert hij op de situatie van Perez en hij is nogal eerlijk. In gesprek met het Mexicaanse medium Esto is hij duidelijk: "Ik denk dat zijn team hem niet helpt. Ik weet dat Red Bull uit veel mensen bestaat, maar er zijn mensen die hem psychologisch beïnvloeden en die hem niet steunen. Als ik dat soort negatieve dingen zou horen, dan zou ik het moeilijk vinden. Hij bevindt zich in een moeilijke omgeving, maar ik denk dat hij weet hoe hij ermee moet dealen."

Terug slaan

Hamilton denkt dat Perez sterk genoeg is om zich te herstellen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen denkt dat de Mexicaanse fans vol achter Perez gaan staan: "Dit is een veeleisende sport. Ik weet dat Sergio altijd weer terugkomt en dat hij opstaat en dat hij het altijd weer gaat proberen. Ik weet zeker dat Mexico zich dit weekend gaat laten zien. Toen ik reed op Silverstone was ik enorm gemotiveerd en ik weet zeker dat hij dat ook is."