Perez geeft media de schuld: "Willen rivaliteit creëren"

Sergio Perez staat dit weekend in Mexico in het middelpunt van de aandacht. Perez rijdt zijn thuisrace en iedereen let op hem en zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen. Men vreest dat een aantal fans zich gaan misdragen richting Verstappen, maar volgens Perez wordt deze rivaliteit gecreëerd door de media.

De Mexicaanse Grand Prix is zeer populair onder de coureurs, maar men vreest wel dat de fanatieke fans zich zullen misdragen in de richting van Verstappen. De organisatie heeft maatregelen genomen, ze hebben bijvoorbeeld de campagne #Racepect in het leven geroepen. Ze roepen de fans op om respect te tonen naar alle coureurs. Red Bull heeft ook ingegrepen en ze hebben Verstappen dit weekend extra beveiligers gegeven.

Media

Tijdens de mediadag reageerde Perez voor het eerst op de extra maatregelen. De thuisrijder is echter van mening dat er helemaal geen aanleiding is voor de mogelijke haat richting Verstappen. Perez laat aan Motorsport.com weten dat hij dit weekend geen onveilige situaties verwacht: "Nee, maar het is wel belangrijk dat we deze boodschap uitdragen. De media lijken een rivaliteit naast de baan te willen creëren."

Voorbeeld

Perez benadrukt dat hij een goede werkrelatie heeft met Verstappen. Hij is van mening dat er niet zoveel aan de hand is, maar hij steunt wel de campagne van de Mexicaanse raceorganisatie: "Dit is een geweldige sport. We zijn een voorbeeld voor de jongere generatie. Het is zaak dat we ons op de sport richten. Alles wat op de baan gebeurt, moet daar blijven. Dat is de beste boodschap die we als land aan de rest van de wereld mee kunnen geven. Er is niets aan de hand, het belangrijkste is dat alles op de baan blijft."