Verstappen maakt zich niet druk om extra beveiligers

Max Verstappen wordt dit weekend in Mexico geschaduwd door meerdere beveiligers. Zijn team Red Bull Racing nam deze beslissing omdat het niet duidelijk is hoe de Mexicaanse fans zich gaan gedragen in zijn richting. Verstappen haalt er zijn schouders over op en hij wijst naar de voorgaande editie van de Grand Prix.

Verstappen is tegenwoordig niet zo populair meer in Mexico. Dit komt door de gebeurtenissen tijdens de Braziliaanse Grand Prix van vorig jaar, Verstappen weigerde daar een teamorder uit te voeren. Deze beslissing pakte nadelig uit voor Perez en dat zorgde voor veel woede in Mexico. Vorige week in Austin werd hij dan ook uitgefloten door een aantal aanwezige Mexicaanse fans en Red Bull wil dit weekend geen risico's nemen.

Verstappen begrijpt de keuze van zijn team wel, maar hij wijst vooral op de voorgaande editie van de Mexicaanse Grand Prix. In gesprek met de internationale media in Mexico spreekt hij zich uit: "Waarom zouden we het niet doen? Ik heb hier wat meer beveiliging, maar er zijn elk jaar wel een paar races waarbij het drukker is in de paddock. Vorig jaar was het bijvoorbeeld echt moeilijk om van de hospitality naar de garage te gaan en andersom. Deze keuze maakt dat het allemaal wat soepeler verloopt, denk aan actie op en naast de baan maar ook aan reisbewegingen van en naar het hotel."