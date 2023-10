Verstappen vraagt fans om steun: "Respectloos om dat te fluiten"

Max Verstappen staat aan de vooravond van een veelbesproken raceweekend. In Mexico gaat alle aandacht uit naar de zijn Red Bull Racing-teamgenoot en thuisrijder Sergio Perez. Verstappen is niet geliefd onder de Mexicaanse fans en er zijn dan ook maatregelen genomen om de Nederlandse coureur te beschermen. Verstappen roept de fans op om iedereen te respecteren.

Verstappen is allesbehalve populair bij de Mexicaanse Formule 1-fans. Hij weigerde vorig jaar in Brazilië een teamorder en dat pakte nadelig uit voor zijn teamgenoot Perez. De ruzie is allang verleden tijd, maar de fans zijn het echter nog niet vergeten. Hun held Perez is bezig met een lastig seizoen waarin hij veelvuldig wordt verslagen door Verstappen, ook recente uitspraken van Red Bull-adviseur Helmut Marko zorgde voor veel woede.

Hartelijke ontvangst

Red Bull heeft maatregelen genomen en Verstappen heeft dit weekend dan ook twee bodyguards gekregen. Vandaag reageerde hij voor het eerst op de chaos in gesprek met Sky Sports: "Ik had op woensdag een volledige dag met marketingactiviteiten en dat ging allemaal goed. De ontvangst die ik kreeg was goed en we hadden een goede tijd. Mensen hebben hier vragen over, maar ik kom hier alleen maar mijn werk doen. De ontvangst was echt geweldig en hopelijk blijft het zo."

Volkslied

Verstappen werd in Austin al kortstondig uitgefloten en men vreest voor soortgelijke taferelen in Mexico. De organisatie heeft een campagne opgezet om om respect te vragen. Verstappen staat achter die boodschap: "Ik denk dat het goed is om je favoriete coureur te steunen, maar je moet ook de anderen respecteren. Kijk bijvoorbeeld naar het volkslied tijdens de podiumceremonie, het is respectloos als je op dat soort momenten gaat fluiten. Daarom denk ik dat het goed is dat ze hier aandacht voor vragen. Dat moet niet alleen in deze sport gebeuren, maar in alle sporten."