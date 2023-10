Alpine past livery aan voor Mexicaanse Grand Prix

Het team van Alpine rijdt dit weekend in Mexico met een iets andere livery dan gebruikelijk. De Franse renstal heeft ervoor gekozen om een gedeelte van de auto in de kleuren van één van hun sponsoren te hullen. De achterzijde van de wagen is dit weekend namelijk groen van kleur.

Alpine heeft een gedeelte van de auto's van Esteban Ocon en Pierre Gasly voorzien van een speciaal likje verf. Ze zetten hun sponsor Castrol namelijk in het zonnetje. Niet alleen de achterzijde van de wagen is aangepast, ook de velgen van de achterbanden zijn voorzien van de groene kleur. Alpine paste eerder dit seizoen de volledige livery aan voor een andere sponsor, in de eerste paar races reden ze immers in een knalroze wagen.

The @AlpineF1Team #A523 will feature a revised livery at the #MexicoGP on behalf of team partner @Castrol.



The livery features the new Castrol branding that was revealed earlier this year, as well as a special design at the rear of the engine cover.#F1 @CastrolMex pic.twitter.com/CxiFzHO06J