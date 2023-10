Mercedes 'schaamt' zich na diskwalificatie Hamilton

Het team van Mercedes wil dit weekend in Mexico de pijnlijke diskwalificatie van Lewis Hamilton in Austin uit het hoofd zetten. De auto van de Brit bleek na afloop van de race niet aan de regels te voldoen omdat de skids te ver waren afgesleten. Volgens James Allison schaamt iedereen bij Mercedes zich.

Het Circuit of the Americas was afgelopen weekend een enorme uitdaging voor de teams en de coureurs. De baan is enorm hobbelig en aangezien het een sprintweekend was, stond de set-up al na de eerste vrije training vast. Mercedes zag geen problemen en de auto was dus eigenlijk te laag afgesteld. Hierdoor sleten de skids op de vloer te ver af en werd Hamilton dus uit de uitslag geschrapt. Hetzelfde gold overigens ook voor Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Te weinig marge

Technisch directeur James Allison baalt nog steeds als een stekker van de diskwalificatie. De Britse Mercedes-man legde dat uit in de debrief van het team op YouTube: "Austin heeft een enorm hobbelige ondergrond en daarom ben je kwetsbaarder als je gaat stuiteren. We hebben simpelweg voor te weinig marge gekozen aan het einde van de vrije training. Na die sessie hebben we de plan gecheckt en alles zag er goed uit. Het resultaat van de race spreekt echter voor zichzelf."

Schamen

Allison snapt dat de auto daardoor werd gediskwalificeerd. Hij weet dat Mercedes volgende keer voor meer marge moet kiezen en hij schaamt zich diep: "Natuurlijk komt de diskwalificatie wel binnen. Het is een verschrikkelijk gevoel. Het doet pijn en iedereen voelt dat. Iedereen baalt en schaamt zich. Ook omdat we het niet leuk vinden om de regels te overtreden en omdat we hierdoor punten zijn verloren."