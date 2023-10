Verstappen lacht Kravitz-geruchten weg: "Was gewoon een grapje"

Max Verstappen won afgelopen weekend in Austin zowel de sprintrace als de Grand Prix. Na afloop van de Sprint bedankte Verstappen over de boordradio één van zijn belangrijkste engineers. Direct kwamen er geruchten naar buiten over een mogelijk exit van deze engineer, maar volgens Verstappen raakt dat verhaal kant noch wal.

Na afloop van de sprintrace bedankte Verstappen over de boordradio één van zijn engineers: Michael Manning. Hij is verantwoordelijk voor hoe Verstappen aan de race begint. Sky Sports-reporter Ted Kravitz dacht een dubbele boodschap in het radiobericht van Verstappen te zien. Kravitz dacht dat Verstappen een soort vaarwelboodschap aan Manning deelde. De Britse verslaggever vroeg het aan Manning, maar hij wilde hier niets over zeggen.

Kravitz zei niet dat Manning zou vertrekken, maar hij suggereerde wel dat dit een mogelijkheid was. Volgens Verstappen sloeg dit helemaal nergens op. Tijdens de persconferentie werd Verstappen gevraagd naar het radiobericht en hij kreeg de vraag of er misschien iets achter zat. Verstappen verwees dat naar het rijk der fabelen: "Ja, dat is mijn startman. Ik deed het omdat die arme gozer een paar zware races achter de rug heeft. Het was dus gewoon een grapje, mijn start was deze keer immers allesbehalve slecht!"