Steun voor uitgefloten Verstappen: "Dat is onaanvaardbaar!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam. Tijdens en voor de podiumceremonie werd hij echter uitgefloten door een aantal fans. De kans is groot dat hetzelfde aankomend weekend gaat gebeuren in Mexico. Timo Glock is woest, hij vindt dit gedrag onaanvaardbaar.

Verstappen reed afgelopen weekend in Austin een sterke race waarin hij ondanks remproblemen toch wist te winnen. Tijdens de interviews na afloop van de race en tijdens de podiumceremonie was er gefluit en boegeroep te horen vanaf de tribunes. Een deel hiervan was gericht op de Texaanse gouverneur, maar een gedeelte was ook bedoeld voor Verstappen. Men verwacht dat hij aankomend weekend in Mexico nog meer zal worden uitgefloten.

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock steunt Verstappen volledig. De Duitser is woest en hij spreekt zich zeer fel uit in zijn column voor Sky Sports: "Ik begrijp niet waarom Verstappen werd uitgefloten in Austin. Misschien heeft het te maken met de situatie tussen Sergio Perez en Red Bull, maar Max heeft daar niets mee te maken. Ik kan het dan ook niet begrijpen. Het is jammer voor de sport, want Verstappen is een buitengewone atleet die ongelooflijke prestaties heeft geleverd. In mijn ogen is het onaanvaardbaar. Het zou niet mogen gebeuren."