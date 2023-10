Wolff geen voorstander van nieuw sprintformat: "Heb ze liever helemaal niet"

De sprintraces zorgen nog steeds voor veel chagrijn in de Formule 1-wereld. Veel teams en coureurs zijn geen fan van het format en ook mogelijke alternatieven vallen niet bij iedereen in de smaak. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet liever geen sprintraces dan een Sprint met een reversed grid.

Afgelopen weekend in Austin stond er een sprintrace op het programma, twee weken daarvoor werd er ook al met dit format gewerkt in Qatar. Over anderhalve week is het weer hetzelfde liedje in Brazilië. In de afgelopen dagen gingen er geruchten rond over een mogelijke aanpassing aan het sprintformat, er werd hierbij ook weer gesproken over een mogelijke reversed grid bij de sprintraces. Die ideeën zorgen nog steeds voor veel weerstand vanuit de sport.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is er bijvoorbeeld geen fan van. De Oostenrijker zit niet te wachten op dit soort aanpassingen en hij ziet liever iets compleet anders. In gesprek met RaceFans is hij nogal duidelijk: "Ik ben conservatief op het gebied van racen, ik heb liever helemaal geen sprintraces. Als we hier nog meer aan gaan sleutelen en we voor een reversed grid gaan kiezen, dan gaan we meer in de richting van een format voor een opstapklasse. Sport volgt entertainment terwijl entertainment de sport hoort te volgen."