McLaren droomde van zege: "Pace Verstappen was lager dan verwacht"

Max Verstappen kende afgelopen weekend in Austin een lastige Grand Prix, maar toch kwam hij als winnaar over de streep. Lando Norris reed een groot gedeelte van de race aan de leiding en zijn teambaas Andrea Stella durfde vanwege de tegenvallende pace van Verstappen te dromen van de overwinning.

Door een mislukte kwalificatie startte Verstappen de race slechts vanaf de zesde plaats. Het was de verwachting dat hij binnen een paar rondjes alweer aan de leiding zou rijden, maar dat gebeurde niet. McLaren-coureur Lando Norris greep bij de start de koppositie en Verstappen wist zijn Britse vriend pas veel later te passeren. Norris kwam als derde over de streep, maar door de diskwalificatie van Lewis Hamilton werd hij als tweede geklasseerd.

McLaren-teambaas Andrea Stella had meer verwacht van Verstappen. Hij durfde daardoor te dromen van een zege, maar dat kwam er dus niet van. Stella wordt geciteerd door Motorsportweek: "In de eerste stint was de pace van Verstappen veel lager dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat hij veel sneller dichterbij zou komen. Dat zorgde ervoor dat wij in een situatie belandden waarin we dachten dat we het misschien wel eens konden gaan doen omdat hij er niet per se zo snel uitzag."