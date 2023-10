FIA-steward ziet enorm veel onderling respect bij Verstappen en Hamilton

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten in het nabije verleden een aantal intense duels uit. Vandaag de dag komen ze elkaar veel minder vaak tegen op de baan, maar ze zijn wel nog steeds de grote uithangborden van de Formule 1. Ook de stewards merken dat, ze zien veel onderling respect bij Verstappen en Hamilton.

De stewards zien elk weekend veel coureurs langskomen in hun kantoortje. Na afloop van een sessie moeten er altijd wel een paar coureurs en teams langskomen om zich te verantwoorden voor een mogelijke overtreding. Ook Verstappen en Hamilton schuiven wel eens aan bij de stewards. Dit zorgt vrijwel nooit voor onrust, want de stewards merken dat de twee coureurs enorm veel respect voor elkaar en de sport hebben.

Onderling respect

FIA-hoofdsteward Tim Mayer heeft enorm veel respect voor supersterren Verstappen en Hamilton. Mayer verschijnt niet vaak in de media, maar in de F1 Nation Podcast is hij wel duidelijk: "Als wij in de stewardsroom twee wereldkampioenen hebben zitten, dan is het onderlinge respect enorm. Ze gaan heel anders met elkaar om dat als zij met iemand bij de stewards moeten komen die nieuw is, of als het gaat om twee nieuwe coureurs. Het spel tussen Verstappen en Hamilton is compleet anders."

Waarheid

Mayer ziet dat Verstappen en Hamilton elkaar respecteren. Het viel hem al op toen de twee zich regelmatig samen moesten melden: "Ze moeten de waarheid naar elkaar uitspreken. Ze kunnen misschien een nieuweling nog misleiden, maar als je een drievoudig wereldkampioen bent laat je dat niet gebeuren. Het is voor ons als stewards dan ook heel anders werken. Je zag het al tijdens de persconferentie. Die jongens hebben de liefde voor de sport en dat laten ze elk weekend zien."