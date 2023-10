Perez kiest voor bijzonder helmdesign voor thuisrace

Sergio Perez rijdt aankomend weekend in Mexico-Stad zijn thuisrace. Al weken wordt er uitgekeken naar deze race en de Red Bull Racing-coureur zal dan ook vol in de schijnwerpers staan. Perez heeft nu zijn speciale helmdesign voor zijn thuiswedstrijd gepresenteerd. Het is een zeer kleurig design.

De helm ziet er iets anders uit dan zijn gebruikelijke ontwerp. De helm is voorzien van een aantal donkere en fleurige kleuren en het is een overduidelijke verwijzing naar Mexico. Op de bovenzijde van de helm is tevens een kunstige tekening zichtbaar, daarnaast staat er op de achterzijde de tekst 'Never Give Up'. Perez staat onder flinke druk bij Red Bull, hij worstelt met zijn vorm, maar alle geruchten over een mogelijk ontslag zijn door Helmut Marko en Christian Horner naar het rijk der fabelen verwezen.