'Geen bewijs van tweestrijd tussen Marko en Horner'

In de afgelopen weken was het team van Red Bull Racing het onderwerp van gesprek. De Oostenrijkse renstal heeft alle wereldtitels al binnen, maar toch zou er een tweestrijd gaande zijn. Alle kopstukken ontkenden deze zaak en ook bij de Britse zender Sky Sports snapt men er helemaal niets van.

In de week voorafgaand de Amerikaanse Grand Prix meldde het Zuid-Amerikaanse medium O Globo dat er een tweestrijd gaande zou zijn binnen het team van Red Bull Racing. Volgens het medium zouden teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko lijnrecht tegenover elkaar staan. Max Verstappen zou Marko steunen, maar in Austin ontkende alle betrokkenen dat er iets aan de hand was binnen het team.

Momenteel is het zeer onduidelijk of er iets aan de hand is binnen het team van Red Bull Racing. De grote Britse zender Sky Sports laat weten dat er helemaal niets klopt van de geruchten. Sky Sports-reporter Ted Kravitz meldde in zijn programma Ted's Notebook dat alles nog koek en ei is tussen Marko en Horner. Kravitz laat weten dat er geen bewijs is van een tweestrijd, volgens hem zouden de twee kopstukken van Red Bull nog steeds met elkaar lunchen. Kravitz meldt ook dat er geen sprak is van een ultimatum voor Sergio Perez