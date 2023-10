Marko grinnikt: "Max was het hele weekend al nors"

Max Verstappen won afgelopen weekend de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had het moeilijk en dat liet hij overduidelijk weten op de boordradio. Helmut Marko kon daar wel om lachen en hij geeft aan dat Verstappen al het hele weekend aan het mopperen was.

Verstappen moest de Amerikaanse Grand Prix vanaf de zesde plaats starten omdat hij in de kwalificatie zijn poletijd was verloren door de track limits. Ondanks zijn slechte startplaats, zag men Verstappen wel als de grote favoriet voor de zege. Verstappen had een dag eerder immers de sprintrace gewonnen, maar in de Grand Prix ging het allemaal iets lastiger. Dit werd veroorzaakt door problemen met zijn remmen.

Beste race

De remproblemen zorgden ervoor dat Verstappen allesbehalve tevreden was. Hij schreeuwde dan ook regelmatig naar zijn engineer dat hij niet moest praten in de remzones. In gesprek met De Telegraaf spreekt teamadviseur Helmut Marko zich uit: "Hij kon niet constant rijden, want als hij remde moest hij maar afwachten wat er gebeurde. Dat maakte het moeilijk voor Max, maar dan lukt het hem toch om geen slippertje te maken. Dat hij onder deze omstandigheden een sterke Hamilton achter zich kan houden, is ongelofelijk. Ik denk dat dit zijn beste race van het jaar was."

PR-zaken

Verstappen kwam tijdens de race geïrriteerd over toen hij ontdekte dat zijn remmen niet deden wat ze moesten doen. Hij mopperde op zijn engineer en dat zorgde voor veel vraagtekens op de sociale media. Maar, volgens Red Bull was er helemaal niets aan de hand. Ook Marko kan er wel om grinniken: "Max was het hele weekend al een beetje nors. Ik denk dat hij veel PR-dingen moest doen, dat is niet zijn favoriete bezigheid."