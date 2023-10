Deze mijlpalen bereikte Verstappen in Austin

Max Verstappen schreef afgelopen weekend in Austin de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam. Verstappen reed een zeer sterke race waarin hij veel auto's moest inhalen en hij had ook nog last van remproblemen. Zijn zege op het Circuit of the Americas zal de geschiedenisboekjes ingaan, want hij bereikte er twee belangrijke mijlpalen mee.

Het zal niet veel mensen zijn ontgaan, maar Verstappens zege in Austin was zijn vijftigste zege uit zijn loopbaan. Het is een enorme mijlpaal, want sinds 1950 hebben slechts vier andere coureurs dit zege-aantal bereikt. Verstappen treedt nu in de voetsporen van Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Alain Prost. Als Verstappen aankomend weekend in Mexico wint, dan evenaart hij Prost. Met nog drie andere races op de kalender, kan hij ook Vettel nog inhalen dit seizoen.

Verstappen bereikte afgelopen weekend in Austin nog een opvallende mijlpaal, hij evenaarde namelijk een record dat hij al op zijn naam heeft staan. Vorig jaar ging het veelvuldig over het record van de meeste zeges in één seizoen. Verstappen nam dit record vorig jaar over van Michael Schumacher en Sebastian Vettel, hij zette het record op vijftien Grand Prix-zeges. Met nog vier races te gaan heeft Verstappen zijn eigen record geëvenaard, in Mexico kan hij zichzelf nu dus voorbij steken. Zijn winstpercentage is nu al hoger dan in 2022, hij heeft tot nu toe 83,33 procent van de races gewonnen. In 2022 won hij 68,18 procent van de races.