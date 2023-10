Leclerc kampt met kiespijn: "Gebruik zware pijnstillers"

Charles Leclerc beleefde in Austin allesbehalve een fijn raceweekend. De Monegaskische Ferrari-coureur startte de Grand Prix op pole, zakte weg en hij werd uiteindelijk gediskwalificeerd omdat zijn auto niet door de technische keuring kwam. Leclerc liet ook nog weten enorm veel last te hebben van zijn gebit.

Ferrari oogde sterk tijdens de kwalificatie op vrijdag. Leclerc noteerde een snelle tijd en hij profiteerde van het feit dat Max Verstappen zijn tijd verloor vanwege de veel besproken track limits. Bij de start van de Grand Prix verloor Leclerc de koppositie aan Lando Norris en daarna werd hij ook nog ingehaald door Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sergio Perez. Tot overmaat van ramp moest hij zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz er ook nog langs laten.

Na afloop van de race werd hij gediskwalificeerd omdat de skids op zijn vloer te ver waren afgesleten. Dat was pijnlijk, maar niet zo pijnlijk als Leclercs gebit. In gesprek met RaceFans onthult hij namelijk dat hij zich niet goed voelde: "Ik had een ontstoken kies, ik denk dat het om de verstandskies gaat. Ik had dus heel erg veel pijn op donderdag en vrijdag, maar daarna ging het iets beter. Sinds donderdag gebruik in zware pijnstillers. Om één of andere reden gaat het nu beste wel goed, want ik heb de pijnstillers vlak voor de start ingenomen."