Wolff accepteert diskwalificatie Hamilton: "Wij hadden het fout"

Het team van Mercedes kwam in Austin van een koude kermis thuis. Ze juichten om de tweede plaats van Lewis Hamilton, maar een paar uur later werd hij gediskwalificeerd. De teleurstelling was groot en teambaas Toto Wolff toonde zich sportief en hij accepteerde de pijnlijke diskwalificatie.

Uren na de race kwam de FIA naar buiten met opvallend nieuws. Technical Delegate Jo Bauer had ontdekt dat de skid blocks onder de auto's van Hamilton en Ferrari-coureur Charles Leclerc te ver waren afgesleten. Dat is tegen de regels en beide teams moesten zich melden bij de stewards. Beide renstallen geven aan dat de skids inderdaad te ver waren afgesleten en een diskwalificatie was voor beide teams niet te voorkomen.

Set-up

Mercedes-teambaas Toto Wolff legde zich er na afloop ook bij neer. De Oostenrijker juichte eerder nog om het podium van Hamilton, maar nu reageerde hij teleurgesteld in een persbericht van zijn team: "De keuzes wat betreft de set-up tijdens een sprintweekend zijn altijd een uitdaging met slechts één uurtje aan training. Dat is alleen nog maar erger op een hobbelig circuit zoals COTA én met een nieuw pakket."

Spelingsruimte

Wolff had liever met een beker in zijn handen gestaan, maar Hamiltons podiumplek werd dus uit zijn handen gerukt. Teambaas Wolff snapt de keuze van de stewards: "Uiteindelijk doen de verhalen over de set-up er allemaal niet toe. Anderen hadden het wel bij het juiste eind, terwijl wij het fout hadden. Er zit geen spelingsruimte in de regels. We moeten het er maar meedoen, we moeten hiervan leren en we moeten volgend weekend sterker terugkomen."