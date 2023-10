Hamilton en Leclerc gediskwalificeerd na problemen met vloer

Het lag in de lijn der verwachtingen, maar de stewards hebben het nu officieel bekend gemaakt: Lewis Hamilton en Charles Leclerc zijn gediskwalificeerd. Na afloop van de Amerikaanse Grand Prix vond de FIA een onregelmatigheid aan hun vloer en dat is ze nu op een diskwalificatie komen te staan.

De Technical Delegate van de FIA Jo Bauer had na afloop van de race ontdekt dat de skids aan de vloer niet aan de regels voldeden. Ook de auto's van Max Verstappen en Lando Norris werden gecontroleerd, maar daar werd niets verkeerds gevonden. Ferrari en Mercedes gaven bij de stewards aan dat dit inderdaad het geval was en dat het waarschijnlijk is veroorzaakt door de hobbelige baan. Carlos Sainz wordt door deze straffen gepromoveerd naar het podium en Logan Sargeant scoort hierdoor zijn eerste punten.

