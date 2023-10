Leclerc haalt schouders op over bijzondere strategie

Charles Leclerc begon de Amerikaanse Grand Prix vanaf de pole position, maar hij kwam slechts als zesde over de streep en daarna werd hij ook nog gediskwalificeerd. De teleurstelling was groot en de strategische keuze van Ferrari was niet groots. Leclerc baalde, maar hij wees de strategie niet aan als de oorzaak van zijn teleurstelling.

Leclerc werd bij de start ingehaald door Lando Norris en daarna verloor hij veel posities. De Monegask zag daarna dat zijn team Ferrari voor een dappere strategie koos. De Italiaanse renstal stuurde hem bij zijn stop weer op pad met een vers setje harde banden onder zijn auto. Het was zijn enige pitstop en de éénstopper werkte niet zoals men had verwacht. Tot overmaat van ramp moest hij zijn teamgenoot Carlos Sainz er ook nog langs laten gaan. De stewards maakten het nog erger door hem te diskwalificeren.

Na afloop van de Grand Prix was Leclerc vanzelfsprekend teleurgesteld en wist hij niet helemaal hoe hij terug moest kijken op de race. In gesprek met Sky Sports besprak hij de strategie: "We hebben het er veel over. Als je naar het hele seizoen kijkt, dan zie je dat we een aantal goed races hebben gehad en dat we een paar races hebben gehad waar we niet de juiste keuzes maakten. Eerlijk gezegd is het een veel groter probleem dat ik de pace niet heb. Welke keus je dan ook maakt, het ziet er altijd slecht uit."