Hamilton kan Red Bull niet verslaan: "Ze waren aan het chillen"

Lewis Hamilton liet gisteren in Austin maar weer eens zien dat hij nog steeds een potje kan sturen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen opende de jacht op Max Verstappen, maar hij kwam net te kort. Hamilton stelde na afloop dat er nog veel moet gebeuren om Red Bull bij te halen. Uren na afloop werd Hamilton gediskwalificeerd vanwege een probleem met zijn vloer.

Hamilton startte voor Verstappen, maar de Nederlander had een goede strategie en een pijlsnelle auto. Hamilton liet zich niet afleiden, overleefde een stevig duel met Lando Norris en ging daarna jagen op Verstappen. Zijn team moedigde hem aan en Hamilton nam grote happen uit het gat. In de slotrondes verdween de voorsprong van Verstappen als sneeuw voor de zon, maar Hamilton kwam net een rondje te kort.

Sneller

De tweede plaats zorgde desalniettemin voor veel tevredenheid bij Hamilton, al zal zijn diskwalificatie voor veel chagrijn zorgen. De Britse coureur liet in gesprek met Sky Sports wel weten dat Verstappen veel sneller was: "Hij begon als zesde aan de race en hij reed daarna aan de leiding, dus ze waren gewoon sneller. Hij maakte zijn pitstop als eerste en daarna reed hij in de slotfase alsnog goede tijden. Ze liggen dus nog steeds ver voor en het wordt heel erg moeilijk om ze te verslaan. Ze ontwikkelen die auto ook niet meer."

Chillen

Hamilton wijst daarmee het grote verschil tussen Red Bull en de rest van het veld aan. Zijn werkgever Mercedes introduceerde weer een update, maar Red Bull niet: "Wij komen allemaal met updates terwijl Red Bull aan het chillen is. Ze werken met wat ze hebben en ze winnen nog steeds races, dat is echt heel indrukwekkend van hen. Wij hebben dus nog een berg met werk te doen."