Horner lette niet op Mercedes: "Ze reden in niemandsland"

Max Verstappen won gisteravond zijn vijftigste Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. Op het Circuit of the Americas kreeg hij het zeker niet cadeau en moest zijn team Red Bull Racing een strategisch plan bedenken. Volgens teambaas Christian Horner werd er hierbij gekeken naar Lando Norris en niet naar Mercedes.

Verstappen vocht in Austin met Norris en Mercedes-coureur Lewis Hamilton om de zege. Verstappen dook als eerste van de kopgroep naar binnen en hij reed de baan weer op met een setje mediums. Bij de tweede stint kreeg hij de beschikking over de harde banden. Norris wisselde twee keer naar de harde banden en Hamilton leek voor een éénstopper met de hards te gaan, maar Mercedes koos uiteindelijk toch voor een tweede setje mediums.

Norris

De strategische keuze van Red Bull bleek uiteindelijk dus de juiste keuze te zijn. Teambaas Christian Horner legde het uit bij Sky Sports: "Voor de race zeiden al onze simulaties dat een tweestopper de snelste optie was, dus daarom kozen we daar voor. Dan was het de vraag of we in de middelste stint voor de medium of de hard zouden gaan. We wisten dat we tegen Lando zouden strijden en hij had twee setjes hards. We wisten dat medium-medium onze kans was en het was cruciaal voor Max om de inhaalactie in te zetten tijdens die stint."

Mercedes

Horner liet weten dat Red Bull veel minder op Mercedes heeft gelet in de voorbereiding. Ze hadden namelijk niet verwacht dat ze echt zouden mee doen. Horner legt het uit: "Ik denk dat Mercedes vandaag echt in niemandsland rondreed. Ze probeerden voor een éénstopper te gaan, dat deden ze toch niet en toen kozen ze de betere medium voor de laatste stint. Gelukkig was onze voorsprong groot genoeg om ze achter ons te houden."