Horner pleit voor wijziging aan sprintformat

De sprintrace van gisteren was geen daverend succes. Op het Circuit of the Americas werd het publiek getrakteerd op een redelijk tamme race die simpel werd gewonnen door Max Verstappen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner begrijpt de kritiek en hij is van mening dat het idee moet worden aangepast.

Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de Formule 1. De kopstukken van de sport pasten het format voor dit seizoen aan om er een op zichzelf staand evenement van te maken. Dat houdt in dat de zaterdag nu volledig in het teken staat van de sprintrace. Op de zaterdag wordt er eerst de Sprint Shootout verreden om de startopstelling te bepalen voor de Sprint. De Sprint staat daarna aan het einde van de middag op het programma.

Format

Het zorgde in Austin in ieder geval niet voor een groots spektakel. Red Bull-teambaas Christian Horner trekt aan de bel en hij legt zijn mening uit bij Motorsport.com: "Ik denk dat er nog steeds dingen zijn die we kunnen doen om de sprintrace verder te ontwikkelen. Volgens mij kan er nog wel aan het format worden gewerkt. Het is namelijk inderdaad zo dat je tijdens de sprintrace al een goed beeld krijgt van wat je op zondag kan verwachten."

Top tien omdraaien

Horner heeft er echter nog niet over nagedacht wat er dan precies moet veranderen. De Britse teambaas laat weten dat er meer risico moet worden toegevoegd. Een verplichte pitstop is volgens Horner een mogelijkheid: "We kunnen ook de top tien omdraaien. Er moeten in ieder geval genoeg punten op het spel staan om het voor de coureurs de moeite waard te maken. We zullen in ieder geval open moeten staan voor verandering. Ik denk dat het concept prima is, maar de uitvoering kan nog wel wat beter om het voor de kijker spannender te maken."