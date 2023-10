Sainz afgemat na sprintrace: "Die 19 ronden waren zwaar"

Ferrari-coureur Carlos Sainz koos voor de sprintrace in Austin voor een agressieve strategie door op de rode band te beginnen. Op het end moest de Spanjaard alle zeilen bijzetten om George Russell van zich af te houden nadat het beste van de banden eraf waren, maar keek toch tevreden terug op het resultaat.

"Die 19 ronden waren zwaar", begon Sainz via de officiële webpagina van Ferrari. "De keuze voor de soft was een risico dat we wilden nemen, ook al wisten we dat we uiteindelijk met tempo en degradatie te maken zouden krijgen."

Sainz moest in de openingsfase toeslaan om het maximale eruit te halen. Dat ging volgens de Spanjaard volgens plan. "Ik begon goed en een paar goede inhaalacties brachten ons in de eerste ronden naar P4, maar vanaf dat moment kwam het moeilijke gedeelte, alles over bandenbeheer en verdedigen."

De zachte band kakte steeds meer in en coureurs op medium kregen de overhand. Sainz had het moeilijk om zijn positie vast te houden. "Het was erg zwaar om Lando (Norris) en Sergio (Perez) achter zich te houden en de strijd met George (Russell) was helemaal niet gemakkelijk, maar we zijn erin geslaagd om de auto thuis te brengen en wat punten te scoren."

"Nu concentreren we ons op morgen, we hebben veel meer informatie om te analyseren en we zullen proberen onze zondag te maximaliseren", sloot de Ferrari-coureur af.