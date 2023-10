Russell: "Beide straffen die ik kreeg waren terecht"

George Russell kende een moeilijke zaterdag tijdens de sprintrace in Austin. De Brit pakte op het nippertje nog een punt met een achtste eindklassering, maar daar was de Mercedes-coureur niet tevreden mee.

"Het was voor mij een beetje een rotdag. Beide straffen die ik kreeg, waren terecht", trok Russell het boetekleed aan via een persmemo van zijn team.

"Ik kon de positie in de sprint niet meer teruggeven aan Piastri omdat Gasly hem al was gepasseerd. Als ik Piastri voorbij had laten gaan, had ik Gasly ook voorbij moeten laten", legde de Brit uit.

"Het was een beetje jammer, want het was een optimistische move van mezelf. Maar uiteindelijk zijn er op zaterdag niet veel punten te verdienen."

Voor zondag kijkt Russell reikhalzend uit en hoopt eremetaal mee naar huis te nemen. "We bevinden ons op een goede plek om morgen vanaf P5 voor een podium te vechten. Het wordt een interessante race. De banden voelden goed aan in de sprintrace, maar dat werd geholpen door de bewolkte omstandigheden en de temperatuur die iets daalde."

"Zondag zal het dichtbij een één- en twee-stop liggen en we zullen flexibel moeten zijn om op de situatie te kunnen reageren. We zouden een goed gevecht moeten hebben met de Ferrari's en de McLaren van Norris. We hebben misschien de snelheid, maar ze beginnen vooraan, dus we zullen zien wat we kunnen doen", sloot Russell af.