Verstappen nog steeds geen fan van sprints: "Haalt een stukje van de lol weg"

Max Verstappen schreef afgelopen nacht de sprintrace op het Circuit of the Americas op zijn naam. De Nederlander reed met speels gemak weg bij de concurrentie en hij was na afloop tevreden met zijn resultaat. Toch is Verstappen nog steeds geen fan van het sprintformat en de sprintzaterdag.

Verstappen begon de sprintrace in Austin vanaf de pole position. Bij de start werd hij nog eventjes uitgedaagd door Charles Leclerc, maar ook dat bracht hem niet van zijn a propos. Verstappen reed weg bij Leclerc en de nieuwe nummer twee Lewis Hamiton. De zege kwam niet in gevaar en de Nederlander kon eigenlijk gewoon rustig om zich heen kijken en genieten van het Texaanse landschap.

Na afloop liet hij echter weten dat hij nog steeds geen fan is van de huidige sprintraces. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur legde zijn kritiek uit en hij werd geciteerd door RaceFans: "Nu we deze sprintrace hebben gereden weten we qua pace al wat er morgen gaat gebeuren. Dat neemt al een stukje van de lol weg. Als we vandaag gewoon een kwalificatie hadden gehad, dan wisten we niet wat er gaat gebeuren. Dan zou iedereen gewoon vol nieuwsgierigheid de TV aanzetten. Nu weten we het verhaal al een beetje."